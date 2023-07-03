Украинские футболисты сенсационно вышли в полуфинал молодёжного Евро
Украина победила Францию и во второй раз вышла в полуфинал молодёжного Евро
Молодёжная сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, победив команду Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Дубль оформил Георгий Судаков, забив с пенальти и с игры, ещё один мяч на счету Артёма Бондаренко. У французов отличился Райан Шерки.
Украинцы во второй раз в истории вышли в полуфинал молодёжного европейского первенства, ранее они это делали в 2006 году. В 2023-м их соперником на этой стадии станет команда Испании. В другом матче 1/2 финала сойдутся Израиль и Англия.
Ранее Лайф писал, что ФИФА готовит изменения в правилах определения офсайда. Предлагается считать положение вне игры, если корпус игрока атаки будет целиком впереди последнего игрока защиты.