Украинские футболисты сенсационно вышли в полуфинал молодёжного Евро

Дубль оформил Георгий Судаков, забив с пенальти и с игры, ещё один мяч на счету Артёма Бондаренко. У французов отличился Райан Шерки.

Украинцы во второй раз в истории вышли в полуфинал молодёжного европейского первенства, ранее они это делали в 2006 году. В 2023-м их соперником на этой стадии станет команда Испании. В другом матче 1/2 финала сойдутся Израиль и Англия.