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3 июля, 00:55

Украинские футболисты сенсационно вышли в полуфинал молодёжного Евро

Украина победила Францию и во второй раз вышла в полуфинал молодёжного Евро

Молодёжная сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, победив команду Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Дубль оформил Георгий Судаков, забив с пенальти и с игры, ещё один мяч на счету Артёма Бондаренко. У французов отличился Райан Шерки.

Украинцы во второй раз в истории вышли в полуфинал молодёжного европейского первенства, ранее они это делали в 2006 году. В 2023-м их соперником на этой стадии станет команда Испании. В другом матче 1/2 финала сойдутся Израиль и Англия.

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Ранее Лайф писал, что ФИФА готовит изменения в правилах определения офсайда. Предлагается считать положение вне игры, если корпус игрока атаки будет целиком впереди последнего игрока защиты.

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uefa.com

Артур Лапсаков
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