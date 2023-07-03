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Регион
Опубликовано 3 июля 2023, 04:42
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Российские танки использовали в ходе СВО новую тактику

Танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении

Новую тактику использовали танкисты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе уничтожения опорного пункта и техники украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России, передаёт РИА "Новости".

Танкисты применяли разные управляемые боеприпасы за короткий промежуток времени: сначала поражается легкобронированная техника, затем осколочными и фугасными снарядами наносятся удары по опорным пунктам и личному составу ВСУ.

Тактику ВСУ при наступлении сочли самоубийственной
Тактику ВСУ при наступлении сочли самоубийственной

А ранее российский танкист раскрыл тактику украинских военных на Артёмовском направлении. Они пытаются атаковать малыми группами численностью до одного взвода.

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t.me / uvznews

Лариса Сафронова
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