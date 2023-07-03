Российские танки использовали в ходе СВО новую тактику

Новую тактику использовали танкисты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе уничтожения опорного пункта и техники украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России, передаёт РИА "Новости".

Танкисты применяли разные управляемые боеприпасы за короткий промежуток времени: сначала поражается легкобронированная техника, затем осколочными и фугасными снарядами наносятся удары по опорным пунктам и личному составу ВСУ.