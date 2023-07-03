Российские танки использовали в ходе СВО новую тактику
Танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
Новую тактику использовали танкисты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе уничтожения опорного пункта и техники украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России, передаёт РИА "Новости".
Танкисты применяли разные управляемые боеприпасы за короткий промежуток времени: сначала поражается легкобронированная техника, затем осколочными и фугасными снарядами наносятся удары по опорным пунктам и личному составу ВСУ.
А ранее российский танкист раскрыл тактику украинских военных на Артёмовском направлении. Они пытаются атаковать малыми группами численностью до одного взвода.
t.me / uvznews