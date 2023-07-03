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3 июля, 04:30
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Директор АЗС в Тайшете и его сожительница погибли при очистке цистерны

<p>Цистерна, при очистке которой в Тайшете погибли люди. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/irkutskprocnews/2317" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Иркутской области</a></p>

Цистерна, при очистке которой в Тайшете погибли люди. Обложка © t.me / Прокуратура Иркутской области

Директор автозаправочной станции в Тайшете и его сожительница погибли при очистке цистерны для бензина. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следствие уточнило, что происшествие случилось 2 июля на одной из АЗС в городе. Погибшему директору было 42 года, его сожительнице — 35.

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Прокуратура контролирует ход и результаты расследования дела, сообщило надзорное ведомство региона.

Ранее Лайф рассказывал, как в деревне Куда в Приангарье 15-летняя школьница приехала к отчиму за вещами умершей мамы и погибла в его бане. Взрослые нашли девочку уже мёртвой рядом с 50-литровым газовым баллоном, вентиль которого был приоткрыт.

Артур Лапсаков
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