Директор АЗС в Тайшете и его сожительница погибли при очистке цистерны

Директор автозаправочной станции в Тайшете и его сожительница погибли при очистке цистерны для бензина. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следствие уточнило, что происшествие случилось 2 июля на одной из АЗС в городе. Погибшему директору было 42 года, его сожительнице — 35.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования дела, сообщило надзорное ведомство региона.