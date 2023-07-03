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3 июля, 04:55

Apple стала первой в мире компанией с капитализацией более 3 трлн долларов

Американская корпорация Apple Inc. стала первой в мире, рыночная стоимость которой превысила отметку в три триллиона долларов. Как следует из данных биржи Nasdaq, по итогам торгов 30 июня цена выросла на 2,3% — до 3,05 триллиона долларов.

Уровень в один триллион компания прошла в 2018 году, в два триллиона — в 2020-м. В ходе торгов 3 января 2023 года капитализация Apple поднималась до трёх триллионов долларов, однако не смогла удержаться на этом уровне, опустившись к закрытию сессии.

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Ранее Лайф писал, что российский рынок неожиданно столкнулся с переизбытком смартфонов Apple, особенно моделей iPhone 13 и iPhone 14. Тенденцию связывают со снижением спроса на премиальные устройства компании, а также неконтролируемыми поставками "яблочных" гаджетов из-за рубежа.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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