Apple стала первой в мире компанией с капитализацией более 3 трлн долларов

Американская корпорация Apple Inc. стала первой в мире, рыночная стоимость которой превысила отметку в три триллиона долларов. Как следует из данных биржи Nasdaq, по итогам торгов 30 июня цена выросла на 2,3% — до 3,05 триллиона долларов.

Уровень в один триллион компания прошла в 2018 году, в два триллиона — в 2020-м. В ходе торгов 3 января 2023 года капитализация Apple поднималась до трёх триллионов долларов, однако не смогла удержаться на этом уровне, опустившись к закрытию сессии.