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3 июля, 05:10

В Польше задержали украинца за попытку перевести через границу пятерых эфиопов

Польские пограничники задержали на границе с Белоруссией гражданина Украины, который пытался провезти пятерых эфиопов. Об этом сообщается в твиттере Погранслужбы.

"Пограничной службой на участке Дубиче-Церкевне за пособничество задержан гражданин Украины, который перевозил пятерых граждан Эфиопии", отмечается в сообщении.

Польша дополнительно усиливает границу с Белоруссией

Польша дополнительно усиливает границу с Белоруссией

Всего 1 июля в Польшу через белорусскую границу пытались пробраться 187 человек, в числе которых были граждане Сомали и Ирана. В Белоруссию из них вернулись 45 человек.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что власти Латвии объявили об усилении охраны границы с Россией и отказе выдавать российским гражданам гуманитарные и иные визы.

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Twitter / Straz_Graniczna

Юлия Коновалова
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