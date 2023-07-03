В Польше задержали украинца за попытку перевести через границу пятерых эфиопов

Польские пограничники задержали на границе с Белоруссией гражданина Украины, который пытался провезти пятерых эфиопов. Об этом сообщается в твиттере Погранслужбы.

"Пограничной службой на участке Дубиче-Церкевне за пособничество задержан гражданин Украины, который перевозил пятерых граждан Эфиопии", — отмечается в сообщении.

Всего 1 июля в Польшу через белорусскую границу пытались пробраться 187 человек, в числе которых были граждане Сомали и Ирана. В Белоруссию из них вернулись 45 человек.