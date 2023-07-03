В центре Токио прогремел взрыв, сообщил телеканал NHK. Судя по опубликованным в Сети кадрам, в здании находятся несколько кафе и ресторанов.

Последствия взрыва, прогремевшего в центре Токио. Видео © Twitter / Jeffrey J. Hall

Инцидент произошёл в центральном районе Минато недалеко от железнодорожного вокзала Симбаси. На месте работают экстренные службы. По словам очевидцев, в районе происшествия ощущается запах газа. Согласно предварительным данным, пострадало четыре человека.

Экстренные службы на месте взрыва, прогремевшего в центре Токио. Фото © Twitter / Jeffrey J. Hall