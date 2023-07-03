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3 июля, 07:27

В центре Токио прогремел взрыв

NHK: В районе вокзала Симбаси в центре Токио прогремел взрыв, пострадало четверо

В центре Токио прогремел взрыв, сообщил телеканал NHK. Судя по опубликованным в Сети кадрам, в здании находятся несколько кафе и ресторанов.

Последствия взрыва, прогремевшего в центре Токио. Видео © Twitter / Jeffrey J. Hall

Инцидент произошёл в центральном районе Минато недалеко от железнодорожного вокзала Симбаси. На месте работают экстренные службы. По словам очевидцев, в районе происшествия ощущается запах газа. Согласно предварительным данным, пострадало четыре человека.

Экстренные службы на месте взрыва, прогремевшего в центре Токио. Фото © Twitter / Jeffrey J. Hall

Экстренные службы на месте взрыва, прогремевшего в центре Токио. Фото © Twitter / Jeffrey J. Hall

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Обложка ©

Twitter / Jeffrey J. Hall

Матвей Константинов
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