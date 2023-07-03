В Якутии введён режим ЧС из-за аномальной жары и гроз

Власти Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации, так как в регионе установилась сухая и жаркая погода с грозами, что приводит к возникновению лесных пожаров. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

"Сухие грозы, которые сейчас массово идут, привели к тому, что в последние дни растёт количество пожаров на 20–30, хотя каждый день тушится 10–20 пожаров", — пояснил политик на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Якутии, отметив, что в регионе установились самые высокие температуры в целом по стране, далеко за +30 градусов.

По словам Николаева, сейчас необходимо принять более серьёзные меры, чтобы ситуация не приобрела большой масштаб. На данный момент в регионе зафиксировано 110 пожаров в лесах, которые охватили площадь почти в 60 гектаров. Наибольшие опасения вызывает обстановка в Усть-Майском районе и в целом на юго-востоке республики.