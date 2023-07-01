В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади почти 600 га

За последние сутки экстренные службы потушили в России 30 природных пожаров на общей площади почти 600 гектаров. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу "Авиалесоохраны".

"За прошедшие сутки 30 июня 2023 года в 16 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 585 га", — указывается в сообщении.