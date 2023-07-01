В России за сутки потушили 30 природных пожаров на площади почти 600 га
За последние сутки экстренные службы потушили в России 30 природных пожаров на общей площади почти 600 гектаров. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу "Авиалесоохраны".
"За прошедшие сутки 30 июня 2023 года в 16 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 585 га", — указывается в сообщении.
По данным на 00:00, 1 июля в России действовало 168 лесных пожаров на площади 74 210 гектаров, которые активно тушили.
Ранее в Татарстане взорвался резервуар нефтегазодобывающего управления "Елховнефть". В результате погибли два человека — начальник участка и оператор, которые в этот момент осматривали резервуар. Они поднялись наверх, открыли люк, сделали замер донных отложений, а потом закрыли и начали спускаться. За это время внутрь попал кислород, из-за чего случилось возгорание пирофорных отложений, а затем и взрыв. Погибшему мужчине было 50 лет, женщине — 47. Момент взрыва попал на видео.
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