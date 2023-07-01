"Как будто конец света": Мощный взрыв случился на химзаводе в Китае

Мощный взрыв случился на химическом заводе в городе Гуйси в провинции Цзянси на востоке КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Пожар в результате взрыва на химзаводе в Китае. Видео © Twitter / Hayekfollowers, lm36822

Взрыв произошёл примерно в полдень по пекинскому времени в городе Гуйси на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials. Местные жители распространили в Сети видео с места ЧП. На кадрах видно, что огромные клубы чёрного дыма поднимаются в небо из-за возникшего пожара.

"Сцена ужасающая, как будто это конец света", — написал один из очевидцев.