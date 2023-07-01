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1 июля, 06:52

"Как будто конец света": Мощный взрыв случился на химзаводе в Китае

Взрыв произошёл на химическом заводе на востоке Китая

<p>Вид сверху на последствия взрыва на химзаводе в Китае. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/BRe_9kLwDfLc63h/status/1675023398890799104?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BRe_9kLwDfLc63h</a></p>

Вид сверху на последствия взрыва на химзаводе в Китае. Обложка © Twitter / BRe_9kLwDfLc63h

Мощный взрыв случился на химическом заводе в городе Гуйси в провинции Цзянси на востоке КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Пожар в результате взрыва на химзаводе в Китае. Видео © Twitter / Hayekfollowers, lm36822

Взрыв произошёл примерно в полдень по пекинскому времени в городе Гуйси на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials. Местные жители распространили в Сети видео с места ЧП. На кадрах видно, что огромные клубы чёрного дыма поднимаются в небо из-за возникшего пожара.

"Сцена ужасающая, как будто это конец света", — написал один из очевидцев.

На месте уже работают полиция и пожарные. Выясняются причины взрыва. Персонал химзавода удалось эвакуировать. Предварительно, никто не пострадал.

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Ранее в Татарстане взорвался резервуар нефтегазодобывающего управления "Елховнефть". В результате погибли два человека — начальник участка и оператор, которые в этот момент осматривали резервуар. Они поднялись наверх, открыли люк, сделали замер донных отложений, а потом закрыли и начали спускаться. За это время внутрь попал кислород, из-за чего случилось возгорание пирофорных отложений, а затем и взрыв. Погибшему мужчине было 50 лет, женщине — 47. Момент взрыва попал на видео.

Светлана Оперук
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