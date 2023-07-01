"Как будто конец света": Мощный взрыв случился на химзаводе в Китае
Взрыв произошёл на химическом заводе на востоке Китая
Вид сверху на последствия взрыва на химзаводе в Китае. Обложка © Twitter / BRe_9kLwDfLc63h
Мощный взрыв случился на химическом заводе в городе Гуйси в провинции Цзянси на востоке КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Пожар в результате взрыва на химзаводе в Китае. Видео © Twitter / Hayekfollowers, lm36822
Взрыв произошёл примерно в полдень по пекинскому времени в городе Гуйси на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials. Местные жители распространили в Сети видео с места ЧП. На кадрах видно, что огромные клубы чёрного дыма поднимаются в небо из-за возникшего пожара.
"Сцена ужасающая, как будто это конец света", — написал один из очевидцев.
На месте уже работают полиция и пожарные. Выясняются причины взрыва. Персонал химзавода удалось эвакуировать. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее в Татарстане взорвался резервуар нефтегазодобывающего управления "Елховнефть". В результате погибли два человека — начальник участка и оператор, которые в этот момент осматривали резервуар. Они поднялись наверх, открыли люк, сделали замер донных отложений, а потом закрыли и начали спускаться. За это время внутрь попал кислород, из-за чего случилось возгорание пирофорных отложений, а затем и взрыв. Погибшему мужчине было 50 лет, женщине — 47. Момент взрыва попал на видео.