Лоукостер "Победа" будет летать из Махачкалы в Дубай и из Сочи в Гюмри

Авиакомпания "Победа" расширила региональную программу полётов в ОАЭ и Армению: так, с 4 октября стартуют рейсы из Махачкалы в Дубай, а с 29 октября — из Сочи в Гюмри.

"Полёты по маршруту Махачкала – Дубай начнутся 4 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Рейсы по маршруту Сочи – Гюмри начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении лоукостера.

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.