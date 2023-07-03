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3 июля, 08:36

Лоукостер "Победа" будет летать из Махачкалы в Дубай и из Сочи в Гюмри

Авиакомпания "Победа" расширила региональную программу полётов в ОАЭ и Армению: так, с 4 октября стартуют рейсы из Махачкалы в Дубай, а с 29 октября — из Сочи в Гюмри.

"Полёты по маршруту Махачкала – Дубай начнутся 4 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Рейсы по маршруту Сочи – Гюмри начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении лоукостера.

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

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Кстати, 1 июля на Кубе приземлился первый регулярный рейс из России с момента приостановки полётов в 2022 году. Самолёт отправился на курорт Варадеро из московского аэропорта Шереметьево. Пока планируется выполнять два полёта в неделю, но в дальнейшем — в зависимости от спроса — программа может расширяться.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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