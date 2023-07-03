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3 июля, 09:45

Появилось видео с моментом страшной гибели москвича, которого насмерть придавило между фурами

Прокуратура показала видео столкновения грузовиков в Москве, зажавших легковушку

<p>ДТП с грузовиками и легковушкой в Москве. Фото © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/2334?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

ДТП с грузовиками и легковушкой в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Появились кадры момента столкновения двух большегрузов на московской дороге, в результате чего легковушка оказалась зажата между ними, а её 51-летний водитель погиб. Видео публикует столичная прокуратура.

ДТП с грузовиками и легковушкой в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

Судя по ролику, мужчина за рулём фуры не попытался затормозить и буквально впечатался во впереди стоящий грузовик, от удара он накренился назад. Легковой автомобиль, стоявший в той же полосе, попросту смяло. Прокуратура показала фотографии, где видно, что от машины ничего не осталось.

ДТП с грузовиками и легковушкой в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

ДТП с грузовиками и легковушкой в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

"По предварительной информации, на светофоре грузовой автомобиль марки FAW под управлением мужчины 1994 г.р. совершил наезд на легковой автомобиль Hyundai, который столкнулся со стоящим впереди грузовым автомобилем MAN", — уточнили в ведомстве.

Следствие приступило к установлению причин и обстоятельств трагедии. Назначены экспертизы, проводится проверка.

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Напомним, в Москве в районе Выхино-Жулебино произошло массовое ДТП: на улице Ташкентской столкнулись две фуры и две легковушки — Lexus и Hyundai. Водитель последней погиб, его авто оказалось зажато между грузовиками.

Татьяна Миссуми
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