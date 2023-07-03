Появилось видео с моментом страшной гибели москвича, которого насмерть придавило между фурами
Прокуратура показала видео столкновения грузовиков в Москве, зажавших легковушку
Появились кадры момента столкновения двух большегрузов на московской дороге, в результате чего легковушка оказалась зажата между ними, а её 51-летний водитель погиб. Видео публикует столичная прокуратура.
ДТП с грузовиками и легковушкой в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
Судя по ролику, мужчина за рулём фуры не попытался затормозить и буквально впечатался во впереди стоящий грузовик, от удара он накренился назад. Легковой автомобиль, стоявший в той же полосе, попросту смяло. Прокуратура показала фотографии, где видно, что от машины ничего не осталось.
"По предварительной информации, на светофоре грузовой автомобиль марки FAW под управлением мужчины 1994 г.р. совершил наезд на легковой автомобиль Hyundai, который столкнулся со стоящим впереди грузовым автомобилем MAN", — уточнили в ведомстве.
Следствие приступило к установлению причин и обстоятельств трагедии. Назначены экспертизы, проводится проверка.
Напомним, в Москве в районе Выхино-Жулебино произошло массовое ДТП: на улице Ташкентской столкнулись две фуры и две легковушки — Lexus и Hyundai. Водитель последней погиб, его авто оказалось зажато между грузовиками.