Появилось видео с моментом страшной гибели москвича, которого насмерть придавило между фурами

Появились кадры момента столкновения двух большегрузов на московской дороге, в результате чего легковушка оказалась зажата между ними, а её 51-летний водитель погиб. Видео публикует столичная прокуратура.

ДТП с грузовиками и легковушкой в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

Судя по ролику, мужчина за рулём фуры не попытался затормозить и буквально впечатался во впереди стоящий грузовик, от удара он накренился назад. Легковой автомобиль, стоявший в той же полосе, попросту смяло. Прокуратура показала фотографии, где видно, что от машины ничего не осталось.

ДТП с грузовиками и легковушкой в Москве. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

"По предварительной информации, на светофоре грузовой автомобиль марки FAW под управлением мужчины 1994 г.р. совершил наезд на легковой автомобиль Hyundai, который столкнулся со стоящим впереди грузовым автомобилем MAN", — уточнили в ведомстве.

Следствие приступило к установлению причин и обстоятельств трагедии. Назначены экспертизы, проводится проверка.