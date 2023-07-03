В Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата Анастасии Родиной
В Кизляре подожгли машину депутата Анастасии Родиной. Обложка © t.me / anastasiya_rodina_kizlyar
В городе Кизляре Республики Дагестан неизвестные в ночь на понедельник подожгли машину единственной женщины-депутата горсобрания от "Единой России" Анастасии Родиной. Об этом она сообщила в "Телеграме".
Машину чиновницы подожгли в районе двух часов ночи (по мск). Автомобиль был припаркован во дворе дома Родиной.
"Подожгли мою машину. Думаю, что это связано с моей деятельностью как депутата городского собрания. Единственной женщины в составе депутатов", — написала она.
Родина добавила, что к ней за помощью всегда обращается довольно много людей, что и стало причиной атаки недоброжелателей. Она обратилась к недругам и подчеркнула, что таким способом её никто не сможет запугать. Депутат обещала работать дальше и приложить все силы, чтобы эти люди были наказаны по закону.
Также утром 3 июля Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова. Силовики задержали гражданина России, которого завербовала СБУ. Злоумышленник планировал взорвать машину Аксёнова, но его задержали, когда он забирал бомбу из тайника.