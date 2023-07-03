В Кизляре подожгли машину единственной женщины-депутата Анастасии Родиной

В городе Кизляре Республики Дагестан неизвестные в ночь на понедельник подожгли машину единственной женщины-депутата горсобрания от "Единой России" Анастасии Родиной. Об этом она сообщила в "Телеграме".

Машину чиновницы подожгли в районе двух часов ночи (по мск). Автомобиль был припаркован во дворе дома Родиной.

"Подожгли мою машину. Думаю, что это связано с моей деятельностью как депутата городского собрания. Единственной женщины в составе депутатов", — написала она.

Родина добавила, что к ней за помощью всегда обращается довольно много людей, что и стало причиной атаки недоброжелателей. Она обратилась к недругам и подчеркнула, что таким способом её никто не сможет запугать. Депутат обещала работать дальше и приложить все силы, чтобы эти люди были наказаны по закону.