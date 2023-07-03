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3 июля, 10:13

На Украине признали недостойное поведение своих военных

МО Украины проведёт расследование случаев недостойного поведения офицеров ВСУ

Министерство обороны Украины займётся расследованием случаев недостойного поведения служащих ВСУ, виновных привлекут к ответственности. Об этом в понедельник заявил первый замминистра ведомства Александр Павлюк в своём телеграм-канале.

В его заявлении сказано, что расследование необходимо провести в связи с информацией о случаях непозволительного поведения военнослужащих из состава территориального центра комплектования и социальной поддержки по отношению к украинским гражданам.

"По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", заявил Павлюк.

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Ранее Лайф писал, как украинский военный избил ногами солдата-срочника за то, что тот выпил алкоголь. Кадры из учебного центра посёлка городского типа Гуйва Житомирской области завирусились в соцсетях.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Юрий Лысенко
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