На Украине признали недостойное поведение своих военных
МО Украины проведёт расследование случаев недостойного поведения офицеров ВСУ
Министерство обороны Украины займётся расследованием случаев недостойного поведения служащих ВСУ, виновных привлекут к ответственности. Об этом в понедельник заявил первый замминистра ведомства Александр Павлюк в своём телеграм-канале.
В его заявлении сказано, что расследование необходимо провести в связи с информацией о случаях непозволительного поведения военнослужащих из состава территориального центра комплектования и социальной поддержки по отношению к украинским гражданам.
"По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — заявил Павлюк.
Ранее Лайф писал, как украинский военный избил ногами солдата-срочника за то, что тот выпил алкоголь. Кадры из учебного центра посёлка городского типа Гуйва Житомирской области завирусились в соцсетях.
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