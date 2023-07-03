На Украине признали недостойное поведение своих военных

Министерство обороны Украины займётся расследованием случаев недостойного поведения служащих ВСУ, виновных привлекут к ответственности. Об этом в понедельник заявил первый замминистра ведомства Александр Павлюк в своём телеграм-канале.

В его заявлении сказано, что расследование необходимо провести в связи с информацией о случаях непозволительного поведения военнослужащих из состава территориального центра комплектования и социальной поддержки по отношению к украинским гражданам.

"По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — заявил Павлюк.