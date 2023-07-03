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3 июля, 09:38

Путин сегодня встретится с главой ЦИК Памфиловой

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 3 июля, обсудит с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой избирательную кампанию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Наряду с другими [встречами] будет и встреча с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Тема понятна, приближается у нас избирательная кампания. И как раз об этом и пойдёт речь на сегодняшней встрече", — отметил представитель Кремля.

Памфилова: На выборы глав субъектов уже выдвинуто 15 кандидатов в 6 регионах

Памфилова: На выборы глав субъектов уже выдвинуто 15 кандидатов в 6 регионах

А ранее глава ЦИК выступила с заявлением о том, что комиссия поддерживает президента Владимира Путина и готова обеспечить реализацию избирательных прав граждан на предстоящих выборах.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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