Путин сегодня встретится с главой ЦИК Памфиловой

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 3 июля, обсудит с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой избирательную кампанию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Наряду с другими [встречами] будет и встреча с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Тема понятна, приближается у нас избирательная кампания. И как раз об этом и пойдёт речь на сегодняшней встрече", — отметил представитель Кремля.