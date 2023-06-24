Памфилова заявила, что ЦИК поддерживает Путина, и призывает россиян сплотиться
Глава ЦИК Памфилова заявила, что Центризбирком поддерживает президента Путина
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия поддерживает президента России Владимира Путина и готова обеспечить реализацию избирательных прав граждан в предстоящих выборах.
"Центральная избирательная комиссия, твёрдо и решительно поддерживая всенародно избранного президента России Владимира Владимировича Путина, обращается ко всем нашим соотечественникам, кому дорога наша страна — Россия, с призывом к народному сплочению", — сказала Памфилова.
Глава ЦИК также неодобрительно высказалась о тех, кто устроил вооружённый мятеж. Памфилова заверила, что Центризбирком будет соблюдать принципы народовластия и правового государства в ходе предстоящей избирательной кампании.
Ранее президента РФ Владимира Путина на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" поддержали главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. С поддержкой выступили и зарубежные политики, например президент Абхазии Аслан Бжания. Кроме того, главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы.
VK / ЦИК России