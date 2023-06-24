Памфилова заявила, что ЦИК поддерживает Путина, и призывает россиян сплотиться

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия поддерживает президента России Владимира Путина и готова обеспечить реализацию избирательных прав граждан в предстоящих выборах.

"Центральная избирательная комиссия, твёрдо и решительно поддерживая всенародно избранного президента России Владимира Владимировича Путина, обращается ко всем нашим соотечественникам, кому дорога наша страна — Россия, с призывом к народному сплочению", — сказала Памфилова.