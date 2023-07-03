В Москве мужчина взял в заложники трёх женщин с ребёнком и угрожает их убить

Полиция проверяет сообщения о жителе Москвы, взявшем трёх женщин и грудного младенца в заложники и угрожающим их убить. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в московском районе Очаково-Матвеевское в квартире на улице Ставропольской. Мужчина заявил, что намерен или убить заложников, или свести счёты с жизнью. На месте находятся экстренные службы.