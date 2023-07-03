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3 июля, 10:28

Минтруд разработал законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% с 2024 года

Минтруд России предложил свой вариант закона по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с января следующего года. Документ появился на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"По поручению президента ведётся последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля", — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Нововведения приведут к росту зарплаты 4,8 миллиона россиян. Для этого из бюджетов всех уровней будет выделено 75,9 миллиарда рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 миллиарда рублей, уточнил министр.

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Напомним, президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил, что власти России продолжают индексировать МРОТ опережающими темпами и увеличивать его отрыв от прожиточного минимума. Так, с 1 января 2024 года будет проведена очередная индексация сразу на 18,5%, а к 2030 году МРОТ вырастет вдвое.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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