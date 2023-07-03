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3 июля, 11:08

Взявшего трёх женщин и младенца в заложники москвича увезли на скорой в больницу

SHOT: Задержан москвич, который взял в заложники трёх женщин и младенца

В Москве задержали мужчину, который взял в заложники трёх женщин и грудного ребёнка на Староволынской улице. Об этом сообщает SHOT.

Мужчину, захватившего трёх женщин и младенца в заложники, отвезли на скорой в больницу. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, он сам открыл дверь полицейским и впустил их в квартиру, сейчас мужчину везут в больницу. Выяснилось, что захватчику заложников 31 год, его зовут Александр Б. Как утверждает консьерж дома, в семье раньше не было никаких проблем и скандалов. Мотивы поступка москвича уточняются.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Москве мужчина взял в заложники трёх женщин с ребёнком и угрожает их убить. Также он грозился свести счёты с жизнью.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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