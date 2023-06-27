"Напился, начал звонить": Жена московского "захватчика с гранатой" рассказала о дебоше
Полиция задержала москвича, взявшего жену в заложники
Полиция задержала москвича, взявшего свою жену в заложники. Она рассказала SHOT, что у её супруга не было никакой гранаты, а сам он просто напился и хотел внимания.
Жена столичного захватчика с гранатой рассказала, как всё произошло. Видео © SHOT
"Ничего не случилось. Муж напился, начал звонить, я в трубку кричала, что он пьяный — и не надо приезжать", — отметила она.
На данный момент буйный москвич находится в отделении, на место "захвата" прибыли кинологи.
Напомним, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что житель дома на улице Декабристов взял жену в заложники и собирается взорвать её гранатой. Лайф выяснил, что речь идёт о 43-летнем Сергее Умярове, ранее привлекавшемся за хулиганство: он угрожал мужчине убийством, но уголовное дело было прекращено.