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27 июня, 12:15

"Напился, начал звонить": Жена московского "захватчика с гранатой" рассказала о дебоше

Полиция задержала москвича, взявшего жену в заложники

Полиция задержала москвича, взявшего свою жену в заложники. Она рассказала SHOT, что у её супруга не было никакой гранаты, а сам он просто напился и хотел внимания.

Жена столичного захватчика с гранатой рассказала, как всё произошло. Видео © SHOT

"Ничего не случилось. Муж напился, начал звонить, я в трубку кричала, что он пьяный — и не надо приезжать", отметила она.

На данный момент буйный москвич находится в отделении, на место "захвата" прибыли кинологи.

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Напомним, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что житель дома на улице Декабристов взял жену в заложники и собирается взорвать её гранатой. Лайф выяснил, что речь идёт о 43-летнем Сергее Умярове, ранее привлекавшемся за хулиганство: он угрожал мужчине убийством, но уголовное дело было прекращено.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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