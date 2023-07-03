Захарова ответила Зеленскому, который "не представляет Украину без Крыма": Зато он представляет Крым без воды
Захарова напомнила Зеленскому, как Украина оставила Крым без воды
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Владимиру Зеленскому, который заявил, что "не представляет Украину без Крыма". Дипломат напомнила, что зато Зеленский много лет прекрасно представлял себе Крым без воды, намекнув на водную блокаду полуострова со стороны Киева.
"Зато он много лет представлял себе Крым без воды. А теперь ещё и без крымчан. Нацистская сущность киевского наполеончика", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, ранее Зеленский заявил в интервью CNN, что "не может представить Украину без Крыма". На вопрос о том, есть ли сценарий, по которому мир может быть заключён без учёта принадлежности полуострова, украинский лидер ответил, что "тогда это не будет победа".
Кстати, власти российского полуострова намерены получить с Украины более 152 миллиардов рублей за водную блокаду и нанесённый этим противозаконным действием ущерб. Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Республики Крым.
ТАСС / Александр Рюмин