Взрыв прогремел на северо-западе Москвы

В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы сняли на видео взрыв. По данным SHOT, огонь охватил трактор на улице Свободы, из повреждённого бака которого льётся топливо.

Очевидцы сняли на видео ЧП с трактором на севере Москвы. Видео © SHOT

Водитель трактора успел выскочить из кабины перед тем, как техника вспыхнула, а затем начала взрываться. По предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли пожарные бригады, выясняются причины возгорания.