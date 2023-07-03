Взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Трактор загорелся и взорвался в московском районе Покровское-Стрешнево
В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы сняли на видео взрыв. По данным SHOT, огонь охватил трактор на улице Свободы, из повреждённого бака которого льётся топливо.
Очевидцы сняли на видео ЧП с трактором на севере Москвы. Видео © SHOT
Водитель трактора успел выскочить из кабины перед тем, как техника вспыхнула, а затем начала взрываться. По предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли пожарные бригады, выясняются причины возгорания.
Ранее Лайф писал, что на Фестивальной улице на севере Москвы взорвался автомобиль. От силы взрыва машину перевернуло на крышу.