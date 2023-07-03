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3 июля, 12:20

Взрыв прогремел на северо-западе Москвы

Трактор загорелся и взорвался в московском районе Покровское-Стрешнево

В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы сняли на видео взрыв. По данным SHOT, огонь охватил трактор на улице Свободы, из повреждённого бака которого льётся топливо.

Очевидцы сняли на видео ЧП с трактором на севере Москвы. Видео © SHOT

Водитель трактора успел выскочить из кабины перед тем, как техника вспыхнула, а затем начала взрываться. По предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли пожарные бригады, выясняются причины возгорания.

В центре Токио прогремел взрыв

В центре Токио прогремел взрыв

Ранее Лайф писал, что на Фестивальной улице на севере Москвы взорвался автомобиль. От силы взрыва машину перевернуло на крышу.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке
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