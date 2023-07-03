Бывший мэр Ижевска пытается отобрать у больницы свои же подарки — окна, потолок и сантехнику

Экс-мэр Ижевска, бизнесмен Денис Агашин потребовал от городской больницы № 6 вернуть его подарки. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России", членом которого он был до 2017 года, речь идёт о стеклопакетах, натяжных потолках и сантехнике на общую сумму 60 тысяч рублей.

"До недавнего времени предприниматель посещал медучреждение. Бизнесмен был доволен обслуживанием и предложил отремонтировать кабинет семейного врача. Суммарно Агашин выделил на подарки 60 тысяч рублей, однако теперь ГКБ № 6 получила от него письмо с требованием всё вернуть", — уточнили в партии.

В "Единой России" пояснили, что Агашин не является её членом с 2017 года, а партийцы осуждают его действия.

В больнице подтвердили РИА "Новости" реальность этой истории, однако свои дальнейшие действия там комментировать отказались. Другой источник агентства в медучреждении понадеялся, что предприниматель одумается.

Помимо работы в качестве мэра Агашин с 2009 по 2010 год занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Также он награждён почётной грамотой правительства республики за вклад в развитие региона.