Зеленский раскрыл ЦРУ все секреты и похвастался хорошими отношениями с Бёрнсом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не держит никаких секретов от Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, и похвастался прекрасными отношениями с главой ведомства Уильямом Бёрнсом. Так он прокомментировал тайный визит директора ЦРУ в Киев в июне.

Украинский лидер заметил, что был удивлён появлением в СМИ новостей о его секретной встрече с Бёрнсом. По мнению Зеленского, его "коммуникация с главой ЦРУ должна всегда быть за кулисами".

"У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения и наши спецслужбы разговаривают друг с другом", — подчеркнул Зеленский в беседе с CNN.

По его словам, у киевской власти нет оснований не доверять ЦРУ, поэтому ведутся частые переговоры между сторонами. А сам украинский президент рассказывает Бёрнсу "обо всех важных вещах, связанных с полем боя". При этом Зеленский добавил, что это общение "всегда должно оставаться за кадром", поэтому вызвали удивление статьи в СМИ о встрече главы Украины и руководителя ЦРУ.