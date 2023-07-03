ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 июля 2023, 12:36
6157

ВСУ потеряли до 260 солдат в ходе девяти неудачных атак на Донецком фронте

Российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка российских войск отбила за сутки девять попыток перейти в наступление со стороны ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Золотарёвка ЛНР, Водяное, Первомайское и Клещиевка ДНР", — уточнил он.

Согласно данным российской стороны, противник лишился до 260 человек личного состава, танка, трёх боевых бронированных машин, пяти пикапов, самоходной американской гаубицы М109 Paladin и артиллерийской установки "Гвоздика".

Российские военные нанесли удар по пункту управления бригады ВСУ в Донбассе
Российские военные нанесли удар по пункту управления бригады ВСУ в Донбассе

Ранее сообщалось, что военная группировка ВС РФ "Центр" успешно отразила атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В наступлении использовались боевые машины и пикапы 21-й и 63-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины. Противник понёс большие потери.

BannerImage

ТАСС / Коновалов Алексей

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar