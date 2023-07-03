ВСУ потеряли до 260 солдат в ходе девяти неудачных атак на Донецком фронте

Южная группировка российских войск отбила за сутки девять попыток перейти в наступление со стороны ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Золотарёвка ЛНР, Водяное, Первомайское и Клещиевка ДНР", — уточнил он.

Согласно данным российской стороны, противник лишился до 260 человек личного состава, танка, трёх боевых бронированных машин, пяти пикапов, самоходной американской гаубицы М109 Paladin и артиллерийской установки "Гвоздика".