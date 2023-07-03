Похоронил заживо: Россиянину спустя три года вынесли приговор за убийство коллеги в яме с зерном

В Тюмени водитель самосвала получил два года тюрьмы за то, что во время разгрузки по неосторожности засыпал зерном человека, в результате чего последний скончался. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на Объединённую пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Трагедия произошла 15 августа 2019 года. Самосвал подъехал задним ходом к разгрузочной яме зерносушильного комплекса "ЗАВ-40", находившегося на территории АО ПЗ "Учхоз ГАУ Северного Зауралья". В тот момент там находился другой сотрудник.

"Не убедившись в отсутствии в это время в разгрузочной яме людей, начал выгружать зерновую продукцию в яму, где в тот момент находился гражданин Н., тем самым причинив последнему смерть по неосторожности", — цитирует судебное ведомство издание.

Обвиняемый свою вину не признал. По его словам, зерно в разгрузочную яму высыпал после него и другой водитель, что якобы и привело к гибели пострадавшего. Калининский суд Тюмени всё же признал мужчину виновным по уголовной статье "Причинение смерти по неосторожности" и отправил в колонию на два года.