Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлёв предложил наказывать тюремным сроком блогеров, которые ведут откровенно антиправительственную деятельность. По мнению парламентария, это позволит медийным личностям понять, что "на стороне противника выступать нельзя, особенно когда родная страна ведёт военную спецоперацию".

"Хватит цацкаться с представителями этой непонятной профессии — блогерами, тем более с теми, которые ведут откровенно антиправительственную деятельность. А ведь реклама компаний из недружественных нам стран именно таковой и является, они экономически поддерживают врага", — отметил собеседник Лайфа.

По его словам, относиться к таким блогерам нужно как к государственным изменникам и карать не штрафами, а реальным тюремным сроком.