В Госдуме предложили сажать блогеров за экономическую помощь врагу
Журавлёв призвал наказывать тюрьмой блогеров за экономическую помощь врагу
Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлёв предложил наказывать тюремным сроком блогеров, которые ведут откровенно антиправительственную деятельность. По мнению парламентария, это позволит медийным личностям понять, что "на стороне противника выступать нельзя, особенно когда родная страна ведёт военную спецоперацию".
"Хватит цацкаться с представителями этой непонятной профессии — блогерами, тем более с теми, которые ведут откровенно антиправительственную деятельность. А ведь реклама компаний из недружественных нам стран именно таковой и является, они экономически поддерживают врага", — отметил собеседник Лайфа.
По его словам, относиться к таким блогерам нужно как к государственным изменникам и карать не штрафами, а реальным тюремным сроком.
А ранее Лайф узнал, что МВД России проводит проверку украинского блогера Ивангая (Иван Рудской). Ранее Ивангай записывал видео, в которых высказывался против российской военной спецоперации, а также сжигал купюру номиналом 2000 рублей в приложении TikTok, так как думал, что на банкноте изображён Крымский мост. Недавно глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о планах обратиться в полицию по поводу рекламы онлайн-казино на канале Ивангая.
LIFE / Эмин Калантаров