Брат испугался скорой смерти Саакашвили, которого тюрьма превратила в "живой скелет"

Брат Михаила Саакашвили боится, что политик может умереть, если продолжит под стражей терять вес в прежнем темпе. Таким мнением он поделился с украинским изданием "Политика страны", комментируя ужасающие фотографии заключённого с последнего заседания Тбилисского городского суда.

"Ситуация, правда, не лучшая, вес ужасный, не готов сказать, сколько точно килограммов сейчас весит Михаил, но факт в том, что он продолжает терять вес и идёт к летальному исходу", — поделился Давид Саакашвили.

По его мнению, худоба брата доказывает, что с ним плохо обращаются во время отбывания наказания и содержат в жутких условиях. Кроме того, экс-президента могли попытаться отравить, что наверняка отразилось на его состоянии, уверен Давид. Он добавил, что через какое-то время историки раскопают правду.