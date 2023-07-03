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3 июля, 13:40

Брат испугался скорой смерти Саакашвили, которого тюрьма превратила в "живой скелет"

Брат Саакашвили считает, что дело идёт к летальному исходу

<p>Михаил Саакашвили. Фото © <a href="https://mtavari.tv/news/128817-mikheil-saakashvili-sasamartlo-protsess" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mtavari</a></p>

Михаил Саакашвили. Фото © Mtavari

Брат Михаила Саакашвили боится, что политик может умереть, если продолжит под стражей терять вес в прежнем темпе. Таким мнением он поделился с украинским изданием "Политика страны", комментируя ужасающие фотографии заключённого с последнего заседания Тбилисского городского суда.

"Ситуация, правда, не лучшая, вес ужасный, не готов сказать, сколько точно килограммов сейчас весит Михаил, но факт в том, что он продолжает терять вес и идёт к летальному исходу", поделился Давид Саакашвили.

По его мнению, худоба брата доказывает, что с ним плохо обращаются во время отбывания наказания и содержат в жутких условиях. Кроме того, экс-президента могли попытаться отравить, что наверняка отразилось на его состоянии, уверен Давид. Он добавил, что через какое-то время историки раскопают правду.

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Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в режиме видеосвязи поприсутствовал на заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне им протеста в ноябре 2007 года. На экране предстал "живой скелет". Экс-политик также разделся по пояс, желая показать судье своё плохое физическое состояние.

Татьяна Миссуми
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