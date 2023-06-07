Стал известен пол и возраст ребёнка Саакашвили от депутата Елизаветы Ясько

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила от Михаила Саакашвили девочку. Об этом рассказал брат политика Давид Саакашвили. Ранее пол ребёнка политика не разглашался.

"Да, это ребёнок Михаила. Это девочка, родилась примерно полгода назад. Я виделся с ней. Михаил ребёнка не видел", — сказал он в беседе с изданием "Страна".