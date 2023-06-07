Стал известен пол и возраст ребёнка Саакашвили от депутата Елизаветы Ясько
У Саакашвили и депутата Рады Ясько полгода назад родилась дочь
Михаил Саакашвили и Елизавета Ясько. Фото © Facebook (соцсеть заблокирована в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Лiза Ясько
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила от Михаила Саакашвили девочку. Об этом рассказал брат политика Давид Саакашвили. Ранее пол ребёнка политика не разглашался.
"Да, это ребёнок Михаила. Это девочка, родилась примерно полгода назад. Я виделся с ней. Михаил ребёнка не видел", — сказал он в беседе с изданием "Страна".
Ранее Лайф сообщал о том, что депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ребёнка от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Она назвала чадо "украинским продолжением" его отца.