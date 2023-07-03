"Это другой человек": Экс-коллега Зеленского по съёмкам в кино шокирована переменами его характера

Российская актриса Олеся Железняк призналась, что помнит времена, когда встречала на съёмочных площадках нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, и тогда он казался жизнерадостным, а также любящим русскую культуру. Об этом она сказала в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

"Мы с ним снимались в фильмах "8 первых свиданий", "Любовь в большом городе". Мы лично знакомы, общались на уровне съёмочной площадки, разговаривали, шутили. У меня нет ответа на вопрос, что с ним произошло. Это какой-то другой человек. Тогда, в прошлой жизни, он мне казался весёлым", — поделилась она.

По её словам, изменившаяся риторика Зеленского после избрания стала шоком для его бывших коллег по сцене. Сначала многие обрадовались, что Украину возглавил человек, который любит русских, сказала Железняк. Тем более что сам Зеленский и участники "95-го квартала" всегда говорили по-русски.

Но потом начались ожесточённые выступления украинского лидера и его команды из "95-го квартала", оскорбления культуры России, населения, нашей Церкви, продолжила артистка. Всё звучало из его уст "убийственно, жестоко и зло", считает Железняк. Звезда "Сватов" до сих пор не понимает, как могли произойти в человеке такие резкие метаморфозы.