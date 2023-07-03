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3 июля, 15:05

В Забайкалье восемь взрослых и ребёнок отравились медвежатиной

В забайкальском селе Куанда девять человек отравились мясом медведя

В селе Куанда Каларского округа Забайкалья восемь взрослых и один ребёнок обратились за медицинской помощью после употребления медвежатины. Правительство региона сообщило, что взяло ситуацию под контроль.

"По данным медиков, жители села Куанда употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз", — рассказали в кабмине.

Госветслужба Забайкалья со своей стороны заявила о намерении изъять и отправить образцы дикого мяса в краевую ветеринарную лабораторию для исследования по поручению губернатора. Там обещали принять все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания.

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А в Канске Красноярского края с острым отравлением госпитализированы четверо подростков. Несовершеннолетние съели листья ядовитой диффенбахии.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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