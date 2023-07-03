В Забайкалье восемь взрослых и ребёнок отравились медвежатиной

В селе Куанда Каларского округа Забайкалья восемь взрослых и один ребёнок обратились за медицинской помощью после употребления медвежатины. Правительство региона сообщило, что взяло ситуацию под контроль.

"По данным медиков, жители села Куанда употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз", — рассказали в кабмине.

Госветслужба Забайкалья со своей стороны заявила о намерении изъять и отправить образцы дикого мяса в краевую ветеринарную лабораторию для исследования по поручению губернатора. Там обещали принять все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания.