В Забайкалье восемь взрослых и ребёнок отравились медвежатиной
В забайкальском селе Куанда девять человек отравились мясом медведя
В селе Куанда Каларского округа Забайкалья восемь взрослых и один ребёнок обратились за медицинской помощью после употребления медвежатины. Правительство региона сообщило, что взяло ситуацию под контроль.
"По данным медиков, жители села Куанда употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. 4 июля пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз", — рассказали в кабмине.
Госветслужба Забайкалья со своей стороны заявила о намерении изъять и отправить образцы дикого мяса в краевую ветеринарную лабораторию для исследования по поручению губернатора. Там обещали принять все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания.
А в Канске Красноярского края с острым отравлением госпитализированы четверо подростков. Несовершеннолетние съели листья ядовитой диффенбахии.
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