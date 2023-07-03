В США уборщик лаборатории по ошибке уничтожил результаты 25-летних исследований

В лаборатории Политехнического института Ренсселера (RPI) в США уборщик случайно уничтожил данные исследования, которые учёные собирали на протяжении последних 25 лет. Подробности инцидента приводит издание Times Union.

Сотрудник клининговой компании пришёл убираться в лабораторию и услышал раздражающий писк со стороны морозильных камер, указывающий на поломку. Размещённая на одной из камер табличка "Уборка не требуется" не смутила работника, а может быть, он её не заметил. Пищащий аппарат уборщик отключил. На предупреждении также было указано, что "для отключения звука зажимайте кнопку в течение 5–10 секунд".

Внутри морозильных камер находились клеточные культуры, образцы и другие элементы исследования, которые должны храниться при температуре минус 44 ℃. В отключённом холодильнике температура поднялась до минус 3,5 ℃, что свело на нет все результаты многолетней работы.

Научное исследование фотосинтеза было направлено на дальнейшее развитие солнечных панелей, уточняется в публикации.