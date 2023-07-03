"Дар" солнца: Какое лечение псориаза может привести к злокачественной опухоли

Людям с псориазом лучше не находиться излишне долго под солнечными лучами, невзирая на то что ультрафиолет оказывает положительный эффект в борьбе с этим кожным заболеванием. Об этом рассказала дерматовенеролог, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ЦГМА Управления делами Президентами Анна Миченко.

"Многие люди с псориазом видят положительный эффект от солнышка, и в медицине используется ультрафиолет для лечения псориаза как эффективный метод лечения. Но важно понимать, что в медицинском учреждении считают дозу, которую получает человек во время процедуры. И доза имеет значение, потому что мы помним, что ультрафиолет — провокатор всяких ненужных нам новообразований", — сообщила врач в беседе с "Газетой.ru".

Главная опасность чрезмерного воздействия ультрафиолета в том, что в дальнейшем оно может стать причиной развития злокачественных образований, пояснила Миченко. Она также пояснила, что одним из главных условий появления псориаза является генетическая предрасположенность, а целью лечащего врача — направление его к ремиссии. При этом пищевой фактор не оказывает существенного влияния, за исключением алкоголя, который делает псориаз более стойким к методам лечения.