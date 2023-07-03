Опубликован кровавый фотоотчёт об "убийстве" участкового из Краснодара для бабули-заказчицы

Пожилую женщину из Краснодара, искавшую киллера для расправы над участковым, поймали благодаря инсценировке преступления и актёрским способностям правоохранителей. Об охоте на старушку-разбойницу рассказали в МВД, опубликовав кровавый фотоотчёт для заказчицы.

Полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать пенсионерку, заказавшую расправу. Видео © t.me / 23 МВД

81-летняя пенсионерка размещала объявление, где обещала деньги за убийство. На него откликнулись стражи порядка, представившись "профессиональным киллером". Женщина выбрала в качестве оружия обрез ружья. Затем исполнители прислали заказчице фото с якобы успешно исполненным заказом. В кадре — окровавленное тело полицейского.

Вот только, как позже рассказали в МВД, всё это было умелой работой гримёров. На публикуемом видео показаны приготовления к съёмкам: полицейский ложится на пол с гримом и подтёками ненастоящей крови. А затем "оживает". Впрочем, старушка снимкам поверила и пошла на встречу с "киллером" отдать деньги, где и была задержана.

В квартире подозреваемой оперативники также обнаружили ружьё, боеприпасы, ножи и более 1 800 000 рублей. Теперь пенсионерку ожидает суд по делу об организации убийства.