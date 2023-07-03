Грузовик без водителя протаранил ресторан на Сардинии, 15 человек пострадало

Фургон без водителя влетел в ресторан на открытом воздухе в городе Кальяри на итальянском острове Сардиния, по меньшей мере 15 человек получили травмы. Об этом пишет Corriere della Sera.

Грузовик разнёс ресторан на Сардинии. Фото © Twitter / Pino Silvestri

Госпитализировано девять пострадавших, угрозы для их жизни нет. Остальным медицинская помощь оказана на месте. Владельцем грузовика является компания по производству строительных материалов. Полиция начала расследование. Одна из версий — техническая неисправность транспорта, из-за чего он сам начал движение по улице.