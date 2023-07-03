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3 июля, 16:43

Грузовик без водителя протаранил ресторан на Сардинии, 15 человек пострадало

<p>Грузовик разнёс ресторан на Сардинии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/waltergianno/status/1675887998112608257/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Walter Gianno</a></p>

Грузовик разнёс ресторан на Сардинии. Фото © Twitter / Walter Gianno

Фургон без водителя влетел в ресторан на открытом воздухе в городе Кальяри на итальянском острове Сардиния, по меньшей мере 15 человек получили травмы. Об этом пишет Corriere della Sera.

Грузовик разнёс ресторан на Сардинии. Фото © Twitter / Pino Silvestri

Грузовик разнёс ресторан на Сардинии. Фото © Twitter / Pino Silvestri

Госпитализировано девять пострадавших, угрозы для их жизни нет. Остальным медицинская помощь оказана на месте. Владельцем грузовика является компания по производству строительных материалов. Полиция начала расследование. Одна из версий — техническая неисправность транспорта, из-за чего он сам начал движение по улице.

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Татьяна Миссуми
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