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3 июля, 16:42

Совбез ООН 17 июля соберётся на заседание по Украине

Совет Безопасности ООН 17 июля соберётся на заседание по ситуации на Украине. Об этом сказано в программе Совбеза на текущий месяц, который пройдёт под председательством Великобритании.

Конкретная тема в документе не указывается. Согласно программе, 5 июля намечено заседание СБ ООН по теме положения детей в вооружённых конфликтах. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона поднимет эту проблему во время британского председательства.

Россия решила поднять на Совбезе ООН вопрос о поставках оружия Киеву

Россия решила поднять на Совбезе ООН вопрос о поставках оружия Киеву

Ранее стало известно, что администрация США предлагает расширить Совет Безопасности ООН за счёт включения шести новых постоянных членов без права вето.

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Андрей Бражников
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