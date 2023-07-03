Совбез ООН 17 июля соберётся на заседание по Украине
Совет Безопасности ООН 17 июля соберётся на заседание по ситуации на Украине. Об этом сказано в программе Совбеза на текущий месяц, который пройдёт под председательством Великобритании.
Конкретная тема в документе не указывается. Согласно программе, 5 июля намечено заседание СБ ООН по теме положения детей в вооружённых конфликтах. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона поднимет эту проблему во время британского председательства.
Ранее стало известно, что администрация США предлагает расширить Совет Безопасности ООН за счёт включения шести новых постоянных членов без права вето.
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