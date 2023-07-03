Совбез ООН 17 июля соберётся на заседание по Украине

Совет Безопасности ООН 17 июля соберётся на заседание по ситуации на Украине. Об этом сказано в программе Совбеза на текущий месяц, который пройдёт под председательством Великобритании.

Конкретная тема в документе не указывается. Согласно программе, 5 июля намечено заседание СБ ООН по теме положения детей в вооружённых конфликтах. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона поднимет эту проблему во время британского председательства.