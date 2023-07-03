В Подмосковье незаконно вырубили лес на 160 млн рублей

Сотрудники регионального Комитета лесного хозяйства в ходе патрулирования нашли несколько участков, где незаконно рубили деревья, около деревень Караваево, Кононово и Радованье и сообщили об этом в полицию. Общий объём вырубленного леса оценивают в 4500 кубических метров. Пострадали ели, сосны, берёзы и осины. Следователи приступили к расследованию незаконной вырубки.