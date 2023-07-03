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3 июля, 17:07

В Подмосковье незаконно вырубили лес на 160 млн рублей

SHOT: В Подмосковье нашли незаконную вырубку леса на сумму более 160 млн рублей

В Клинском районе Московской области обнаружили незаконную вырубку леса. Общая стоимость срубленных неизвестными нарушителями закона деревьев превысила 160 миллионов рублей. О ситуации сообщил SHOT.

Сотрудники регионального Комитета лесного хозяйства в ходе патрулирования нашли несколько участков, где незаконно рубили деревья, около деревень Караваево, Кононово и Радованье и сообщили об этом в полицию. Общий объём вырубленного леса оценивают в 4500 кубических метров. Пострадали ели, сосны, берёзы и осины. Следователи приступили к расследованию незаконной вырубки.

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Юрий Лысенко
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