В Подмосковье незаконно вырубили лес на 160 млн рублей
SHOT: В Подмосковье нашли незаконную вырубку леса на сумму более 160 млн рублей
В Клинском районе Московской области обнаружили незаконную вырубку леса. Общая стоимость срубленных неизвестными нарушителями закона деревьев превысила 160 миллионов рублей. О ситуации сообщил SHOT.
Сотрудники регионального Комитета лесного хозяйства в ходе патрулирования нашли несколько участков, где незаконно рубили деревья, около деревень Караваево, Кононово и Радованье и сообщили об этом в полицию. Общий объём вырубленного леса оценивают в 4500 кубических метров. Пострадали ели, сосны, берёзы и осины. Следователи приступили к расследованию незаконной вырубки.
Ранее стало известно, что в России могут ввести уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и леса вне зависимости от ущерба. Поручение рассмотреть этот вопрос дал правительству президент РФ Владимир Путин.
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