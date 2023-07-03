В деревне Ивановке в Подмосковье водитель на KIA Sorento въехал прямо в пункт выдачи Wildberries и сбил мужчину с коляской. По данным SHOT, у отца закрытый перелом ноги, ребёнок не пострадал.

В Подмосковье водитель въехал в пункт выдачи Wildberries и сбил отца с коляской. Видео © SHOT

По версии правоохранителей, автомобилист не справился с управлением и вылетел на тротуар у пункта "ягодок", возле которого стоял отец с коляской. В обстоятельствах ЧП разбираются полиция и прокуратура. В ведомстве пояснили, что инцидент случился в субботу.

"1 июля 2023 года около 17 часов 25 минут водитель автомобиля марки KIA SORENTO, двигаясь в сторону улицы Ивановской деревни Ивановки, не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, стоящего с детской коляской у входа в торговый павильон крупного маркетплейса", — уточнили в прокуратуре.