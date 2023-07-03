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3 июля, 18:17

Тренер по ММА из Иванова задержан за истязание 10-летнего ученика

СКР: На тренера из Иванова завели уголовное дело за истязание 10-летнего ученика

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении тренера спортивного клуба в Иванове после проведённой доследственной проверки. Ему вменяется статья "Истязание несовершеннолетнего", сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Следователи выяснили, что во время тренировок в секции "Смешанные единоборства", которые проходили в одном из ивановских спортивных клубов, наставник бил палкой и кулаком десятилетнего ученика. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли все объекты, которые важны для следствия.

"Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", уточняется в сообщении ведомства.

СК также обратился к родителям других детей, которые занимались в том же спортивном клубе. Их просят сообщить в следственный отдел, если их ребёнка таким же образом истязал тренер.

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Юрий Лысенко
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