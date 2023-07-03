Составлен топ-3 обязательных процедур для кожи перед отпуском на море

Перед поездкой на море кожу обязательно нужно подготовить к приёму солнечных ванн. Какие косметические процедуры в этом помогут, рассказала дерматовенеролог Елена Ломанова телеканалу "Санкт-Петербург".

Минимум за сутки до пребывания на солнце рекомендуется сделать скрабирование. Если же эту процедуру провести позже, солнечные лучи могут повредить кожу. Также врач советует перед отпуском пройти курс биоревитализации или мезотерапии, чтобы увлажнить эпидермис. Это поможет предупредить гиперпигментацию и развитие сосудистых заболеваний.

Кроме того, по словам медика, пептиды и мезококтейли содержатся в специальных препаратах – отражателях солнечных лучей. Они послужат дополнительной защитой. Особое внимание нужно уделить лицу, шее, зоне декольте и рукам.