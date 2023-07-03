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3 июля, 18:27

Подростка нашли у церкви без сознания через восемь лет после исчезновения

СМИ: В Техасе нашли живым подростка, пропавшего восемь лет назад

В США нашли подростка, который пропал без вести восемь лет назад во время прогулки с собаками. Об этом сообщил в "Твиттере" Техасский центр помощи пропавшим.

Рудольф бесследно исчез в Хьюстоне в 2015 году. На тот момент ему было 17 лет. Обнаружили юношу лежащим без чувств около церкви, у него нашли порезы и синяки. Неизвестно, что именно с ним случилось: Рудольф не успел толком ничего сообщить после того, как был найден.

"Спустя восемь долгих лет Руди найден... Пожалуйста, пока Руди восстанавливается в больнице, продолжайте поминать в молитвах его семью", сказано в твите Техасского центра помощи пропавшим.

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Сегодня российской полиции удалось найти пропавших в Новосибирской области девочек-подростков, они живы, а их здоровью ничто не угрожает. Правда, девочки сбежали сами — и не в первый раз.

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Shutterstock

Юрий Лысенко
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