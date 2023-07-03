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Регион
Опубликовано 3 июля 2023, 18:22
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Зеленский сообщил об авиаударе по зданию СБУ в Сумах

Лидер Незалежной Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении о том, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы на севере страны был нанесён воздушный удар.

"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию", — рассказал у себя в телеграм-канале Зеленский и добавил, что "очередной удар" был нанесён по городу Сумы, в частности "по зданию СБУ".

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Ранее в Минобороны отчитались о нанесении группового высокоточного удара по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк". По словам Игоря Конашенкова, цель удара достигнута.

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ТАСС / АР / Carl Court

Андрей Бражников
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