Зеленский сообщил об авиаударе по зданию СБУ в Сумах
Лидер Незалежной Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении о том, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы на севере страны был нанесён воздушный удар.
"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию", — рассказал у себя в телеграм-канале Зеленский и добавил, что "очередной удар" был нанесён по городу Сумы, в частности "по зданию СБУ".
Ранее в Минобороны отчитались о нанесении группового высокоточного удара по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк". По словам Игоря Конашенкова, цель удара достигнута.
ТАСС / АР / Carl Court