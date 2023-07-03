Зеленский сообщил об авиаударе по зданию СБУ в Сумах

Лидер Незалежной Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении о том, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы на севере страны был нанесён воздушный удар.

"К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию", — рассказал у себя в телеграм-канале Зеленский и добавил, что "очередной удар" был нанесён по городу Сумы, в частности "по зданию СБУ".