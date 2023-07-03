Футбольные ворота насмерть придавили 11-летнюю девочку в Ростовской области

В Ростовской области футбольные ворота насмерть придавили 11-летнюю девочку. Об этом сообщает управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Всё произошло ещё 30 июня в хуторе Камышев Зимовниковского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проведён осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз.