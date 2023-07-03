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3 июля, 20:43
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Футбольные ворота насмерть придавили 11-летнюю девочку в Ростовской области

В Ростовской области футбольные ворота насмерть придавили 11-летнюю девочку. Об этом сообщает управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Всё произошло ещё 30 июня в хуторе Камышев Зимовниковского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проведён осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз.

Под Красноярском бетонная плита убила подростка

Под Красноярском бетонная плита убила подростка

Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье водитель въехал в пункт выдачи Wildberries и сбил отца с коляской. В обстоятельствах ЧП разбираются полиция и прокуратура.

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СУ СКР по Ростовской области

Лариса Сафронова
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