Футбольные ворота насмерть придавили 11-летнюю девочку в Ростовской области
В Ростовской области футбольные ворота насмерть придавили 11-летнюю девочку. Об этом сообщает управление Следственного комитета в телеграм-канале.
Всё произошло ещё 30 июня в хуторе Камышев Зимовниковского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проведён осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз.
Ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье водитель въехал в пункт выдачи Wildberries и сбил отца с коляской. В обстоятельствах ЧП разбираются полиция и прокуратура.
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