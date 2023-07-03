Актёр Дэниел Рэдклифф признался, что взял паузу в съёмках из-за рождения сына

Британский актёр Дэниел Рэдклифф проговорился, что в апреле у него родился сын и ему нравится проводить с ним время. При этом, как артист признался в беседе с журналистом Entertainment Tonight, он взял паузу в работе из-за этого события.

"Это прекрасно. Это безумно и напряжённо, но он замечательный, и Эрин чудесная — и мне очень повезло, что это время я могу проводить с ним", — сказал Рэдклифф.

По словам актёра, он уже давно хотел взять паузу в работе, что редко у кого получается. Однако сейчас у него появилось время, чтобы побыть с семьёй. Рэдклифф отметил, что теперь будет тщательнее выбирать проекты из-за рождения ребёнка и, возможно, будет меньше работать в ближайшие несколько лет.