В Баку жители вышли на улицы, опасаясь повторных толчков землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано 4 июля в Азербайджане. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 43 км к северо-востоку от города Хачмаз, население которого составляет 37,1 тыс. человек. Глубина залегания очага составила 35 км.

По данным РИА "Новости", подземные толчки ощущались в Баку, жители стали покидать дома, опасаясь их повторений. При этом в МЧС Азербайджана указали, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.