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3 июля, 21:06
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В Баку жители вышли на улицы, опасаясь повторных толчков землетрясения

В Азербайджане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

<p>Жители Баку на улицах после произошедшего землетрясения. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AzeriTimes/status/1675970499757719557" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Azeri Times</a></p>

Жители Баку на улицах после произошедшего землетрясения. Обложка © Twitter / The Azeri Times

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано 4 июля в Азербайджане. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 43 км к северо-востоку от города Хачмаз, население которого составляет 37,1 тыс. человек. Глубина залегания очага составила 35 км.

В море у Приморья произошло землетрясение магнитудой 6

В море у Приморья произошло землетрясение магнитудой 6

По данным РИА "Новости", подземные толчки ощущались в Баку, жители стали покидать дома, опасаясь их повторений. При этом в МЧС Азербайджана указали, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее севастопольцы почувствовали землетрясение, зафиксированное в море у берегов Крыма. Там были отмечены подземные толчки магнитудой 4,6.

Юлия Коновалова
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