В Баку жители вышли на улицы, опасаясь повторных толчков землетрясения
В Азербайджане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Жители Баку на улицах после произошедшего землетрясения. Обложка © Twitter / The Azeri Times
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано 4 июля в Азербайджане. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 43 км к северо-востоку от города Хачмаз, население которого составляет 37,1 тыс. человек. Глубина залегания очага составила 35 км.
По данным РИА "Новости", подземные толчки ощущались в Баку, жители стали покидать дома, опасаясь их повторений. При этом в МЧС Азербайджана указали, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее севастопольцы почувствовали землетрясение, зафиксированное в море у берегов Крыма. Там были отмечены подземные толчки магнитудой 4,6.