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3 июля, 21:00

Площадь пожара в мебельном цеху в Химках выросла до одной тысячи квадратов

Площадь возгорания в цеху мебельной фабрики "Сходня" в подмосковных Химках выросла до одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Московской области.

Горит административно-складское трёхэтажное кирпичное здание по улице Некрасова, дом 2, общая площадь которого составляет 1500 квадратов, указали в ведомстве. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура проводит проверку.

Крупный пожар в цеху мебельного комбината в Химках. Видео © t.me / Прокуратура Московской области

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Напомним, пожар начался в цеху мебельного комбината вечером 3 июля. Чёрный дым был виден из разных районов города.

Обложка ©

ГУ МЧС по Московской области

Артур Лапсаков
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