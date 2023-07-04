В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в Каспийском море
Землетрясение произошло в ста километрах от города Дербента в Дагестане вечером 3 июля. Об этом информирует региональное управление МЧС.
По данным ведомства, магнитуда подземных толчков составила 5,9 по шкале Рихтера. Землетрясение началось в 23:18 в Каспийском море, очаг располагался на глубине восемь километров.
Толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
Ранее Лайф писал, что севастопольцы почувствовали землетрясение, зафиксированное в море у берегов Крыма. Там наблюдались подземные толчки магнитудой 4,6.
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