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3 июля, 21:43

В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в Каспийском море

Землетрясение произошло в ста километрах от города Дербента в Дагестане вечером 3 июля. Об этом информирует региональное управление МЧС.

По данным ведомства, магнитуда подземных толчков составила 5,9 по шкале Рихтера. Землетрясение началось в 23:18 в Каспийском море, очаг располагался на глубине восемь километров.

В Баку жители вышли на улицы, опасаясь повторных толчков землетрясения

В Баку жители вышли на улицы, опасаясь повторных толчков землетрясения

Толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее Лайф писал, что севастопольцы почувствовали землетрясение, зафиксированное в море у берегов Крыма. Там наблюдались подземные толчки магнитудой 4,6.

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t.me / ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Юлия Коновалова
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