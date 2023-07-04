В Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9, произошедшее в Каспийском море

Землетрясение произошло в ста километрах от города Дербента в Дагестане вечером 3 июля. Об этом информирует региональное управление МЧС.

По данным ведомства, магнитуда подземных толчков составила 5,9 по шкале Рихтера. Землетрясение началось в 23:18 в Каспийском море, очаг располагался на глубине восемь километров.

Толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.