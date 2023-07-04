У наушников Apple появится встроенный термометр

Компания Apple приступила к разработке гарнитуры с медицинскими функциями. Как пишет Bloomberg, в наушниках AirPods могут появиться функция проверки слуха и встроенный термометр.

Наушники будут воспроизводить определённые звуки, а пользователь должен будет реагировать на них. Функцию проверки слуха предлагает сервис Mimi. Термометр же будет измерять температуру тела через ушной канал. Сейчас в линейке продуктов компании определять температуру тела могут часы Apple Watch Series 8 и Ultra, однако они собирают информацию только для оценки качества женского здоровья.

Вероятно, описанные функции будут представлены в наушниках Apple в ближайшие годы. А текущем же году компания намерена представить гарнитуру AirPods с портом USB-C.