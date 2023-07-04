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3 июля, 22:46

У наушников Apple появится встроенный термометр

Bloomberg: Apple добавит в AirPods термометр и функцию проверки слуха

Компания Apple приступила к разработке гарнитуры с медицинскими функциями. Как пишет Bloomberg, в наушниках AirPods могут появиться функция проверки слуха и встроенный термометр.

Наушники будут воспроизводить определённые звуки, а пользователь должен будет реагировать на них. Функцию проверки слуха предлагает сервис Mimi. Термометр же будет измерять температуру тела через ушной канал. Сейчас в линейке продуктов компании определять температуру тела могут часы Apple Watch Series 8 и Ultra, однако они собирают информацию только для оценки качества женского здоровья.

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Вероятно, описанные функции будут представлены в наушниках Apple в ближайшие годы. А текущем же году компания намерена представить гарнитуру AirPods с портом USB-C.

Ранее Лайф сообщал, что компания Apple презентовала новый MacBook Air и два настольных компьютера. Обзор новых продуктов состоялся в рамках презентации WWDC 2023.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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