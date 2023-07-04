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3 июля, 23:29

В Екатеринбурге подросток полез за мячом и получил смертельный удар током

В Екатеринбурге подросток скончался от удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию, ещё один несовершеннолетний получил травму. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы вечером 3 июля. ЧП произошло на улице Советской: 15-летний мальчик получил поражение электрическим током и скончался. Ещё один 15-летний юноша госпитализирован, ему оказывают помощь медики. Расследование открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В Амурской области ребёнка убило током из-за оставленного строителями оголённого провода

В Амурской области ребёнка убило током из-за оставленного строителями оголённого провода

Ранее Лайф писал, что в Омске компьютер убил 16-летнего подростка, пытавшегося его починить. Юноша хотел заменить видеокарту и залез в системный блок, в итоге получил смертельный разряд тока.

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Юлия Коновалова
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