В Екатеринбурге подросток полез за мячом и получил смертельный удар током

В Екатеринбурге подросток скончался от удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию, ещё один несовершеннолетний получил травму. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы вечером 3 июля. ЧП произошло на улице Советской: 15-летний мальчик получил поражение электрическим током и скончался. Ещё один 15-летний юноша госпитализирован, ему оказывают помощь медики. Расследование открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности".