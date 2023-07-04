Российские военные перешли в активную оборону в Запорожской области

Российские военные в Запорожской области перешли в активную оборону, при этом они проводят и контратаки. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава", — отметил Рогов в беседе с РИА "Новости".

Политик также отметил, что людьми российская сторона не рискует, чего не скажешь о противнике. Так, Украина бросает волнами на убой всё больше своих военных, указал Рогов.