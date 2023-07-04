Российские военные перешли в активную оборону в Запорожской области
Рогов: Войска России в Запорожской области перешли в активную оборону
Российские военные в Запорожской области перешли в активную оборону, при этом они проводят и контратаки. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава", — отметил Рогов в беседе с РИА "Новости".
Политик также отметил, что людьми российская сторона не рискует, чего не скажешь о противнике. Так, Украина бросает волнами на убой всё больше своих военных, указал Рогов.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл примерные потери ВСУ с момента начала контрнаступления. По его словам, на данный момент речь идёт уже о 20 тысячах солдат.
VK / Минобороны России