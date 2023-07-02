В Запорожье не исключили новых попыток ВСУ наступать в ближайшие дни
Рогов: ВСУ могут перейти ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области
В ближайшие дни Киев может предпринять вторую попытку контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, сейчас командование ВСУ пытается запутать российские войска, периодически проводя маневрирование и переброску войск вдоль линии фронта. Всё это делается для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил, уверен Рогов. Он добавил, что основной удар противник может нанести на любом участке от Васильевского направления до Времевского выступа.
"За последние четыре недели проведено максимальное количество разведок боем, вариантов наступления, прорывов, изучения нашей реакции и взаимодействия подразделений, плюс регулярно идут обстрелы наших тылов с целью поразить инфраструктурные объекты", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
Украинское контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях, но на каждом из них противник потерпел неудачу. Это признали как на Западе, так и на самой Украине. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял сам Зеленский. Причём в его офисе в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров. А главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе признался, что его бесят комментарии по поводу фиаско украинской армии.
TASS / Красильников Станислав