В Запорожье не исключили новых попыток ВСУ наступать в ближайшие дни

В ближайшие дни Киев может предпринять вторую попытку контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, сейчас командование ВСУ пытается запутать российские войска, периодически проводя маневрирование и переброску войск вдоль линии фронта. Всё это делается для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил, уверен Рогов. Он добавил, что основной удар противник может нанести на любом участке от Васильевского направления до Времевского выступа.